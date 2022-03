Auf zwei Corona-Jahre folgt ein Krieg in Europa: Zuversicht können sicher viele Menschen momentan gebrauchen. Hier knüpft der digitale Fastenkalender der Pfarrei Rheinzabern an.

„Zuversicht bedeutet nicht, Not auszublenden“, sagt Hubert Magin, Gemeindereferent der katholischen Pfarrei Mariä Heimsuchung. Es gehe vielmehr darum, sie wahrzunehmen und Auswege und Hilfe zu finden. Der Fastenkalender, der am Aschermittwoch startet, soll den Glauben an das Gute und die Hoffnung stärken. Zunächst zweimal in der Woche, später in der Fastenzeit täglich, gibt es Impulse per Whats App aufs Handy.

Das Motto war schon angelegt, bevor Putin die Ukraine angegriffen hat und eigentlich vor allem auf die entbehrungsreiche Corona-Pandemie gemünzt. Bei den letzten Kalender-Aktionen hätten „viele Menschen kleine Nettigkeiten aufgesogen wie ein trockener Schwamm“, berichtet Magin. Den ersten digitalen Kalender hatte die Pfarrei im Advent 2016 angeboten. Mit damals 238 Abonnenten war es ein großer Erfolg. Es folgten jährliche Aktionen in der Fasten- und Weihnachtszeit und immer mehr Menschen machten mit – vor Ostern 2021 mehr als 600. Bei der Neuauflage in der bevorstehenden Fastenzeit wollen bislang 425 Leute dabei sein.

Der Irrtum von Bill Gates

Die Pfarrei will den Blick auf das richten, „was Leben bestärkt, was Hoffnung und Mut macht“, als Gegengewicht zu Krisen und Gewalt. „Was macht uns zuversichtlich, dass wir das jetzt überstehen“, erläutert Magin den Ansatz. Die Texte schreiben neben Hubert Magin die beiden Pfarrer Roland Hund und Marco Richtscheid und ihre protestantische Kollegin Elke Maicher. Auch die Beatles und ein großer Irrtum von Bill Gates werden bei den Impulsen eine kleine Rolle spielen, verrät der Gemeindereferent.

Die Impulse richten sich an Erwachsene. Aber auch viele Kinder hätten derzeit Fragen zu dem Krieg in Osteuropa und damit verbundene Ängste, weiß Magin aus Gesprächen und Mails von Eltern. Er höre ich immer wieder, „dass Kinder ihre Eltern auf die Situation ansprechen, manchmal auch unter Tränen.“ Seit Dienstag sind online auf der Pfarrei-Homepage (www.pfarrei-rheinzabern.de/news/nachrichten-liste) Angebote aufgeführt, die Familien Hilfe und Tipps geben, mit Kindern über den Krieg zu sprechen.

Info

Die Impulse werden zwischen Aschermittwoch und Palmsonntag mittwochs und sonntags verschickt, danach bis Ostersonntag täglich. So geht es: Die Nummer der Aktion 0151 14879617 als Kontakt im Smartphone speichern und eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt „Start“ schicken. Die eigene Nummer wird anonymisiert gespeichert.