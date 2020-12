Kein Weihnachtskonzert, keine Präsenzveranstaltungen, keine Ausflüge: Die Corona-Pandemie fordert die Gesellschaft und auch die Schulgemeinschaft am Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium (GGG) Germersheim in ganz besonderer Hinsicht heraus. Um die Zeit des anhaltenden Lockdowns etwas zu verkürzen, öffnet das GGG bis Weihnachten 24 Türchen und startete am 1. Dezember seinen eigenen Adventskalender: An jedem Tag wird es auf der Homepage des Goethe-Gymnasiums ein anderes herausgehobenes Thema geben, das über die zahlreichen Aktivitäten informiert, die es trotz der Pandemie gibt. Unter www.goethe-gym-ger stehen die Profilschwerpunkte, Schulstufen und Fachrichtungen, aber auch Wettbewerbe, Fördermöglichkeiten und Arbeitsgemeinschaften im Vordergrund und rücken das Engagement der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und das der Eltern in den Fokus.