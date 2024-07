Die Verbandsgemeinde Bellheim beteiligt sich an dem Projekt „digitale Erlebniswelt Queichwiesen“. Das beschloss der Verbandsgemeinderat Bellheim einstimmig. Damit billigte er zugleich eine Eilentscheidung von Bürgermeister Gerald Job (FWG). Job sagte, dass sich an dem Projekt mehrere Gebietskörperschaften und Orte beteiligten, auf deren Gemarkung sich Queichwiesen befänden, unter anderem die Kreise Germersheim und SÜW sowie Ottersheim. Sollte aus dem Projekt etwas werden, die Zuschussfrage sei noch offen, würde der Eigenanteil der Verbandsgemeinde 15.000 Euro betragen. Angesichts dessen, dass die Queichwiesenbewässerung unlängst von der Unesco zum immateriellen Kulturgut der Menschheit erklärt worden sei und so international für Aufmerksamkeit gesorgt habe, sei die Summe für das Projekt nicht zu hoch.