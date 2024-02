Es fehlt hinten und vorne an Fachkräften – vor allem im sozialen Bereich. Deshalb wird es an der Berufsbildenden Schule (BBS) am Standort Wörth bald einen neuen Ausbildungsgang geben.

„Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz“ heißt das Angebot, das ab dem kommenden Schuljahr startet und Platz für maximal 32 Schüler und Schülerinnen bietet. Es geht um die Betreuung und Pflege von hilfsbedürftigen Menschen. Während eines Praktikums im Laufe der Schulzeit können erste Erfahrungen in der realen Arbeitswelt gesammelt werden, sagt Schulleiter Alexander Ott. „Dieser Abschluss stellt in Rheinland-Pfalz den klassischen Weg zur Erzieherausbildung dar.“ Die zweijährige Ausbildung biete zudem die Grundlage für weiterführende Fachschulausbildungen und kann durch Zusatzunterricht zur Fachhochschulreife führen.

Fachkräfte fehlen auch im IT-Bereich

Für eine Bewerbung ist die mittlere Reife oder das Versetzungszeugnis in die Jahrgangsstufe 11 eines Gymnasiums oder einer Integrierten Gesamtschule notwendig, heißt es. Auch im IT-Bereich fehlen viele Fachkräfte. Bereits seit September 2023 gibt es einen neuen Ausbildungsgang, um für Nachwuchskräfte zu sorgen. Der schulische Teil der Ausbildung „Kaufmann oder Kauffrau für Digitalisierungsmanagement“ wird am Standort Germersheim angeboten. Kernaufgabe dieser dreijährigen Ausbildung ist die ökonomische Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Daimler-Trucks bietet hierfür spezielle betriebsübergreifende Ausbildungsbausteine an.

Info

Einen Infoabend gibt es am Mittwoch, 7. Februar, 17 bis 19 Uhr an beiden Standorten. In Germersheim, Paradeplatz 8 und in Wörth, Hanns-Martin-Schleyer-Straße 3. Weitere Infos unter www.bbs-germersheim.de