Der RHEINPFALZ-Service-Punkt in Germersheim hat den Standort gewechselt und befindet sich nun an der anderen Ecke des Königsplatzes, im Copy Palace von Ina Renner. Dort werden aktuelle und künftige Abonnenten und Inserenten fachkundig beraten, können Anzeigen aller Art aufgeben oder Serviceleistungen rund um das Abonnement beauftragen. Demnächst wird auch der RHEINPFALZ-Ticketservice im Copy Palace eingerichtet.

„Ich habe mich recht schnell entschlossen und Ja gesagt, als ich gefragt wurde, ob ich den Service-Punkt von Peter Karpf übernehmen möchte“, sagt Ina Renner, die vormittags noch im ambulanten Pflegedienst bei der Sozialstation Rülzheim arbeitet und daher nur nachmittags im Geschäft ist. Doch der Service ist während der gesamten Öffnungszeit gewährleistet. Kai Renner, Gründer des Copy-Shops noch zu „D-Mark-Zeiten“, ist vormittags im Laden. Er hat sein Copy-Geschäft, mit dem er aus der Fischerstraße an den Kirchenplatz und dann in die Ludwigstraße umgezogen ist, aus gesundheitlichen Gründen an seine Tochter übergeben. So konnte er seine Arbeitsbelastung etwas reduzieren.

Der Name sagt es schon: Im Copy Palace werden Kopien, Druck- und Bindearbeiten angefertigt. Das benötigte Material – ob weiß oder bunt – gibt es passend dazu. Im Laden stehen jetzt noch fünf Drucker/Kopierer, ein Plotter, eine elektrische Stapel-Schneidemaschine und diverse Gerätschaften für die Buch- oder Spiralbinderei. Die große Presse zum Bedrucken polymerer (aus vielen Teilen) aufgebauter Flächen musste dem RHEINPFALZ-Servicepunkt Platz machen und wurde in den Keller verfrachtet.

Die Zusammenarbeit mit der RHEINPFALZ ist ein neuer Geschäftsbereich. Schon seit langem werden im Copy Palace personalisierte Werbe- und Geschenkartikel hergestellt. Welche Vielfalt an Möglichkeiten es da gibt, dafür gibt es im Geschäft Musterstücke oder fundierte Beratung. Hier einige Beispiele, was alles bedruckt und damit personalisiert werden kann: Kuschelkissen mit dem Foto des Liebsten, eine Tasse mit dem Konterfei des Haustieres, Textilien aller Art, Rucksäcke mit dem Namen des Kita-Kindes, Trinkflaschen, Coffee-to-go-Becher oder – ganz aktuell – Mund-Nasen-Masken. „Wir können alle polymeren Flächen bedrucken“ sagt Ina Renner. „Kinder und Tiere sind die liebsten Motive.“

Bei Bedarf unterstützen Ina und Kai Renner ihre Kunden auch im Umgang mit der Technik und achten auf den Datenschutz ihrer Kunden. „Alle kennen sich mit dem Handy aus, am PC wissen sie dann oft nicht weiter“, weiß Ina Renner aus Erfahrung. Sie ergänzt: „Uns ist klar, dass wir in dem Bereich Geschenk- und Werbeartikel mit Internet-Anbietern konkurrieren. Doch spare man im Copy Palace die Versandkosten, habe dafür die individuelle Beratung und Hilfe kostenlos, wirbt die Geschäftsinhaberin für ihr Angebot.

