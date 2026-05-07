Großen Erwartungen sind mit dem Studiengang Digital Engineering verbunden. Bisher ist die Nachfrage begrenzt. Das soll sich ändern – mit neuem Personal und neuen Inhalten.

Das Interesse bei den Jugendlichen ist groß. Kein Wunder: Zwei Roboter, die auf einer grünen Matte gegeneinander Fußball spielen, ziehen naturgemäß die Blicke auf sich. Auch auf der Messe für Ausbildung und Studium in der Landauer Festhalle, wo alle potenziellen Arbeitgeber um die Aufmerksamkeit der jungen Menschen buhlen, ist das so. Die beiden Roboter sind fast schon Stars. Sie gehören zum Team „R-Zwei Kickers“ der Hochschule Kaiserslautern und können zwei in Bordeaux und Eindhoven errungene Vizeweltmeistertitel im Robo-Cup, dem weltweit größten Wettbewerb für Robotik und Künstliche Intelligenz, vorweisen. Ihr fußballerisches Können demonstrieren sie am Stand des Technologie-Netzwerks Südpfalz, das für den Studiengang Digital Engineering in Germersheim wirbt. Und der kann jugendliche Begeisterung gut gebrauchen, denn das Interesse an dem zukunftsträchtigen Ingenieursstudiengang blieb in den vergangenen Jahren doch deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Zu wenige Studenten

Zum Wintersemester 2022/23 wurden die ersten Studenten im Sparkassen-Gebäude am Tournuser Platz begrüßt. Den Studiengang Digital Engineering hatte die Hochschule Kaiserslautern eingerichtet. Eingeschrieben hatten sich 13 Studenten, Studienplätze gab es 24. So wie auch in den kommenden Semestern, erreicht wurde diese Zahl allerdings nie. Stattdessen haben zwischenzeitlich einige Studenten aufgegeben. „Die Nachfrage könnte generell größer sein“, bestätigt Marcus Ehrgott, Geschäftsführer des Technologie-Netzwerks Südpfalz. Das Studium ist praxisnah, es verbindet Informatik und Elektrotechnik. Etwa 30 Studenten sind aktuell eingeschrieben, verteilt über 7 Semester. Dabei seien die Berufsaussichten für Studenten, die durchhalten und engagiert seien, weiter gut. „Wobei auch klar ist, dass die Nachfrage von Unternehmensseite insgesamt durch die wirtschaftliche Lage nachgelassen hat“, so Ehrgott. Warum etliche Studenten früh das Handtuch werfen, hat unterschiedliche Gründe. Einer davon ist die Mathematik, die gerade in den ersten Semestern eine wichtige Rolle spielt. Oft gebe es hier erhebliche Defizite bei den Studenten, sagt Ehrgott.

Jonathan Brauch (links) ist einer der ersten beiden Studenten, die in Germersheim ihren Bachelor in Digital Engineering gemacht haben. Foto: Jörg Petri

Mit dem Ende des Wintersemesters haben die ersten beiden Studenten ihren Bachelor-Abschluss in Germersheim gemacht. Einer davon ist Jonathan Brauch. Er ist bei der Messe in Landau dabei, um die jungen Leute vom Digital-Engineering-Studium zu überzeugen. „Für mich hat es sich absolut gelohnt“, sagt er. Vor allem die persönliche Betreuung habe ihm geholfen. „Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab, dann wurde einem sehr schnell weitergeholfen“, bestätigt Brauch. Das Technologie-Netzwerk unterstützt den Studiengang inhaltlich und finanziell. Betreut wird er von den Fachbereichen Angewandte Ingenieurwissenschaften in Kaiserslautern und Informatik und Mikrosystemtechnik in Zweibrücken, dem zweiten Kooperationspartner.

Wohnortnahes Studium

Als der Studiengang ins Leben gerufen wurde, lautete das Ziel: junge Menschen aus der Region erstklassig auszubilden. In der Hoffnung, dass diese in der Südpfalz so stark verwurzelt sind, dass sie auch nach dem Studium hier bleiben, schließlich suchten die regionalen Technologie-Unternehmen händeringend Fachkräfte. Jonathan Brauch erfüllt alle Kriterien. Er kommt aus Gommersheim und hat es genossen, praktisch vor der Haustür zu studieren. Es gibt nur wenige Pflichttermine, zu denen die Studenten nach Kaiserslautern müssen. „Das kann jeder für sich entscheiden, wenn man will, kann man auch regelmäßig nach Kaiserslautern fahren und das dortige Angebot nutzen“, erläutert Brauch. Direkt ein Master-Studium dranhängen, möchte er nicht. „Vielleicht später, jetzt möchte ich erst einmal arbeiten und Geld verdienen“, sagt der 23-Jährige. Aktuell schreibt er Bewerbungen.

Einen Arbeitsplatz hat bereits Felix Holz aus Landau. Er hat einen Vertrag bei der Ingenieurgesellschaft INP in Speyer. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Römerberg ist im Kraftwerks- und Großanlagenbau sowie in der Energiewirtschaft tätig. Holz ist im Bereich Automatisierungstechnik tätig und studiert im 6. Semester Digital Engineering. Denn auch ein duales Studium ist möglich. „In den Semesterferien im Sommer arbeite ich drei Monate, nach dem Wintersemester etwa eineinhalb Monate“, sagt Holz. Eine Kombination, die ihm zusagt. Auch Holz lobt die Studienbedingungen in Germersheim.

Absolut zukunftsfähig

Bleibt die Frage, wie mehr Studenten gewonnen werden können. Hier kommt Adrian Müller ins Spiel. Er ist Professor für Informatik und Mikrosystemtechnik in Zweibrücken und wird zum kommenden Wintersemester die Studiengangsleitung für Digital Engineering von Hartmut Opperskalski übernehmen. Der Professor für Angewandte Ingenieurwissenschaften aus Kaiserslautern verabschiedet sich in den Ruhestand. Müller sprüht vor Tatendrang. Künstliche Intelligenz und Robotik sind seine Fachgebiete, die Weiterentwicklung der Robo-Kicker seine Leidenschaft.

Zum Wintersemester 2022/2023 wurden die Räume neu eingerichtet. Vorlesungen aus Kaiserslautern werden live übertragen. Foto: Jörg Petri

Den Studiengang Digital-Engineering hält er für absolut zukunftsfähig. Nur müsse er weiterentwickelt werden. „Als der Studiengang konzipiert