Die Einschreibefrist für den zweiten Jahrgang des Studiengangs Digital Engineering im Studienzentrum Germersheim läuft. Ab sofort ist jeden Freitag von 9.45 bis 11.15 Uhr eine persönliche Studienberatung beim Koordinator des Studiengangs Msc. Karl-Georg Kettering möglich. Dazu einfach eine Mail an digital-engineering@hs-kl.de schreiben und sich anmelden. Beratungstermine außerhalb dieser Zeiten sind nach Absprache möglich. Der Bachelor-Studiengang Digital Engineering wird von der Hochschule Kaiserslautern als Präsenzstudium in Germersheim angeboten. Dieses vermittelt insbesondere die Methoden und Kompetenzen, die notwendig sind, um die Welt der Elektrotechnik und Informatik zu verbinden. Entsprechend nachgefragt ist dieser Abschluss bei Unternehmen in der Region, so dass über das Kooperative Studienmodell (KOSMO) auch ein dualer Weg möglich ist. Mehr Informationen unter www.digital-engineering-suedpfalz.de sowie und www.technologie-netzwerk-suedpfalz.de.