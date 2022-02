Die Hochschule Kaiserslautern beabsichtigt, ab September (Wintersemester 2022/23) den Studiengang Digital Engineering in der Stadt Germersheim anzubieten. Als Starthilfe ist vorgesehen, dass Stadt und Landkreis das Projekt mit der Übernahme der Mietkosten für maximal fünf Jahre unterstützen. Hierzu soll in den Gremien von Stadt und Landkreis entsprechend beraten und beschlossen werden. Den Anfang macht am Montag der Kreisausschuss, dann geht es unter anderem um den Standort des Studiengangs. Landrat Fritz Brechtel und Bürgermeister Marcus Schaile hoffen auf die Zustimmung der Gremien. Es geht um jeweils zirka 40.000 Euro jährliche Mietkosten. Laut Homepage der Uni Kaiserslautern ist Digital Engineering „ein anwendungsnaher Ingenieurstudiengang an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Informatik mit dem Abschluss Bachelor of Engineering.“

Von Seiten des Landes stehen über die Hochschule 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Zudem haben mehrere Südpfälzer Unternehmen zugesagt, die Etablierung des Studienganges finanziell zu unterstützen. Ursprünglich initiiert vom Technologienetzwerk Südpfalz, wurde das Projekt mit der Hochschule Kaiserslautern sowie dem Wissenschaftsministerium und dem Wirtschaftsministerium aufgegriffen und bis zur jetzigen Umsetzungsreife entwickelt.

Der Landrat sieht den neuen Studiengang als Erfolg für das Technologie-Netzwerk Südpfalz. Bürgermeister Schaile verweist darauf, dass es dann neben dem Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der Universität Mainz ein weiteres Studienangebot in der Stadt geben wird.