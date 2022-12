Nach der offiziellen Abschiedsfeier für den Bellheimer Verbandsbürgermeister vor drei Wochen steht bei Dieter Adam am Mittwoch, 28. Dezember, eine Geburtstagsfeier an, die zu seinem 65. Nach seiner Ausbildung in Bellheim und dem Besuch unter anderem der Verwaltungshochschule in Mayen, dauerte es nicht mehr lange bis er in der Verwaltung seines Heimatortes erste Führungsverantwortung als Abteilungsleiter übernahm. Vor fast 30 Jahren wurde er Bürgermeister der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde Bellheim. Letzteres Amt übte er elfeinhalb Jahre aus. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Sanierung des Schwimmbades und der ehemaligen Hauptschule. Seinem sparsamen Wirtschaften wird es zugerechnet, dass er seinem Nachfolger im Amt des Verbandsbürgermeisters, Gerald Job, einen schuldenfreien Kernhaushalt hinterlässt. Am 31. Dezember endet seine Amtszeit. Im dann folgenden Ruhestand will sich der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern verstärkt Familie, Haus und Garten widmen, mit dem Hund Gassi gehen, Radfahren und Reisen mit dem Wohnmobil unternehmen.