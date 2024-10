Die Klosterbühne feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Deshalb hat sich die Truppe unter der Regie von Julia Gundermann auf die Suche nach einem Bühnenstück begeben, das zu dem Jubiläum passt. Und ist fündig geworden.

Gespielt wird eine Komödie, deren Titel verspricht, dass „Dieses Mal was mit Niveau!“ zu sehen sein wird. Zum Inhalt: Ein eher provinzieller Theaterverein möchte im Jubiläumsjahr seinem Publikum endlich einmal ein Niveau-volles Stück bieten, das sich von den bisher gezeigten Bauernstücken und Boulevardkomödien abheben soll. Die Wahl fällt auf einen „Pater Brown“-Krimi-Klassiker, der in adeligen Kreisen spielt. Außerdem wird ausnahmsweise ein Regisseur von außerhalb, natürlich mit den besten Referenzen, verpflichtet.

In Hördt haben vier Frauen und vier Männer die Rollen auf der Bühne übernommen. Damit ist die Regisseurin leicht vom Original des Dreiakters von Andreas Heck abgewichen. „Ich musste eine Frauenrolle in eine männliche Rolle umschreiben, um all unsere Schauspieler berücksichtigen zu können“, erzählt Julia Gundermann. Sie führt bereits zum zweiten Mal Regie und spielt in diesem Jahr selbst in dem Stück mit. Neue Regie-Assistentin ist die 16-jährige Sina Laas, die vor der Pandemie bereits auf einer Jugendtheaterbühne gestanden hat. „Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht so fürs Schauspielen geschaffen bin“, sagt sie. Organisieren und die Regisseurin unterstützen, das liege und gefalle ihr dagegen sehr, erklärt die Assistentin, deren Papa Christian Laas als Schauspieler mit dabei ist.

Drei Generationen auf der Bühne

Älteste im Ensemble ist Anita Becht mit 76 Jahren. Mit Sarah Becht als weitere Schauspielerin und Souffleuse Alexandra Gundermann stehen drei Generationen der Familie Becht auf der Hördter Bühne. Weitere Akteure sind Silke Brunner, Frank Hettinger und Hansjörg Stipp. Als Gast-Akteur stieß in diesem Jahr Frank Westrich aus Westheim zu den Hördtern dazu. „Wir pflegen ein tolles freundschaftliches Verhältnis zu der Laienspielgruppe Westheim“, erklärt Silke Brunner am Rande einer Probe. „Und helfen uns bei Bedarf und fehlenden Schauspielern immer wieder aus.“

Anfang September hat das Laienschauspiel-Ensemble mit den Proben begonnen. Zweimal in der Woche treffen sich die Schauspieler, die Regisseurin und die Helfer vor und hinter der Bühne, um das verschachtelt aufgebaute Stück im Stück vor einer besonderen Bühnenkulisse einzustudieren. Auch im Jubiläumsjahr wird die Klosterbühne das Publikum weitgehend auf Pfälzisch unterhalten. Die tolle Atmosphäre im Team ist während der Proben sofort zu spüren, es wird gescherzt, gelacht und natürlich konzentriert geprobt, damit alles bis zur Premiere Mitte November sitzt.

Info

Die Aufführungen finden in der Turn- und Festhalle Hördt statt. Termine: Samstag, 16. November, 19 Uhr; Sonntag, 17. November, 19 Uhr; Freitag, 22. November, 19.30 Uhr und Samstag, 23. November, 19 Uhr.



Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 26. Oktober, im Foyer der Turn- und Festhalle Hördt ab 10 Uhr statt. Restkarten können ab Montag, 28. Oktober unter info@klosterbuehne.de verbindlich reserviert werden oder telefonisch unter 07272 4466 (Anita Becht) bestellt werden.