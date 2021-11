Ein Spaziergänger entdeckte am Freitag gegen 16 Uhr im Waldgebiet nahe der L554 auf einem Forstweg mehrere mit Diesel befüllte Kanister. Die Polizei kontrollierte auf dem Weg ein Fahrzeug mit drei männlichen Personen. In dem Auto roch es laut Polizei deutlich nach Diesel. Eine Spezialfirma stellte schließlich 13 Kanister mit insgesamt 390 Liter Dieselkraftstoff sicher. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus. Gegen die drei Männer läuft nun eine Strafanzeige. Wo der Dieselkraftstoff entwendet wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugen sollen sich bei der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder per E-mail an piwoerth@polizei.rlp.de melden.