In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffneten bislang unbekannte Täter an einem abgestellten Lkw in der Straße „Am Gartenweg“ in Weingarten gewaltsam den Tankdeckel. Die Diebe zapften laut Polizeisprecher rund 100 Liter Diesel ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Laut Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.