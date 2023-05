Rund 400 Liter Diesel hat ein Unbekannter aus einem am Tankhof in Schwegenheim abgestellten Sattelzug abgezapft. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Polizei in Germersheim bittet um Hinweise unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.