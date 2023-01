In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter an einem in der Posthiusstraße geparkten Lastwagen den Tankdeckel auf und entwendeten schätzungsweise 300 Liter Dieselkraftstoff. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 800 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter 07274 9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.