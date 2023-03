Die Dieselpreise haben sich in den vergangenen Wochen etwas normalisiert, das Tanken wird wieder etwas günstiger. Doch einmal auf den Geschmack gekommen, scheinen Dieseldiebe unvermindert ihrem Geschäft nachzugehen. Denn seit Jahresbeginn wurden in Germersheim aus Lkws mindestens 1600 Liter Diesel abgepumpt. Neun Polizeimeldungen an die Presse gibt es seit dieser Zeit. Der aktuellste Fall betrifft einen Lkw, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Thomas-Dehler-Straße abgestellt war. 200 Liter Diesel wurden abgepumpt. Beim derzeitigen Dieselpreis sind das rund 330 Euro. Vergangenes Jahr gab es 13 Meldungen zu Dieseldiebstählen. Hier waren es vor allem Lkws, die in Bellheim, Lingenfeld und auch in Rülzheim oder Zeiskam abgestellt worden waren. Zeugenhinweise an die Polizei unter 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.