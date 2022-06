Am Donnerstag gegen 1.50 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass Personen offenbar Kraftstoff aus einem geparkten Lkw entnehmen würden. Die Polizei sah am Tatort die dunkel gekleidete Gestalten, die mit dem Fahrrad wegfahren wollten. Als sie die Polizei wahrnahmen, flohen die Täter zu Fuß über die Gleise in Richtung Auer Straße. Im Rahmen einer Fahndung konnten schließlich ein 44-jähriger und ein 39-jähriger Mann sowie eine 32-jährige Frau festgenommen werden. Sowohl am Tatort als auch am Festnahmeort fanden die Beamten zahlreiche Spuren, darunter auch Kanister mit Treibstoff.