Unbekannte haben aus einem in der Straße Zur Wörthspitze im Germersheimer Industriegebiet abgestellten Lkw rund 150 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Laut Polizei hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 6. Oktober, 18 Uhr, und Donnerstag, 7. Oktober, 6 Uhr, ereignet. Die Täter haben den verschlossen Tankdeckel aufgebrochen. Der entstandene Schaden liegt bei 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.