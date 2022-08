Rund 100 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter aus dem Tank eines Lkw, der im Waldstückerring in Bellheim abgestellt war. Der Tatzeitraum erstreckt sich nach Polizeiangaben von Ende Juli bis zum Montagmorgen. Mitte April wurden dieses Jahr schon einmal 250 Liter Diesel aus einem Lkw entwendet. Damals stand das Fahrzeug in der Bahnhofstraße. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.