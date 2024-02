Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter den Tank eines in der Münchener Straße abgestellten Baggers aufgebrochen. Sie entwendeten laut Polizei insgesamt rund 200 Liter Dieselkraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.