In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Werftstraße gestohlen. Unbekannte zapften laut Polizei dabei mehrere Hundert Liter Diesel aus einem abgestellten Bagger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.