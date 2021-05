Ab Donnerstag ändert sich vieles im Landkreis. Hier ist ein Überblick:

Ab dem Feiertag Christi Himmelfahrt darf die Außengastronomie im Landkreis öffnen. Dabei gilt ein Abstandsgebot zwischen Gästen und Tischen, die Termine müssen vorher gebucht werden, auch ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest ist vorgeschrieben.

Anders sieht es in den Geschäften aus: Ab Freitag kann der gesamte Einzelhandel im Kreis unter Beachtung der Hygienevorschriften und der Kundenzahlbeschränkung entsprechend der Verkaufsfläche öffnen. Hier muss kein Termin mehr vereinbart werden, auch ein negativer Test ist nicht mehr notwendig.

Auch die sogenannten körpernahen Dienstleistungen sind wieder zulässig. Das betrifft Optiker, Friseure, Fußpflege, Podologie, Logopädie, Physio- und Ergotherapie und Rehabilitationssport und Funktionstraining, aber auch Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Piercingstudios. Das Tragen einer medizinischen Maske ist vorgeschrieben. Ein aktueller negativer Schnelltest ist nur notwendig, wenn die Maske zum Beispiel bei einer Bartrasur nicht getragen werden kann.

Tourismus im Landkreis ist ab Vatertag wieder möglich: Erlaubt sind Übernachtungen in Ferienwohnungen und in Wohnmobilen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen. Auch Übernachtungen in Hotels sind möglich, wenn diese „kontaktarm“ erfolgen, also zum Beispiel Frühstück auf dem Zimmer und ein eigenes Bad angeboten wird. Für den Aufenthalt sind allerdings eine Testung bei Anreise und danach alle 48 Stunden notwendig.

Auch im Sport ist die sogenannte kontaktfreie Sportausübung wieder möglich. Das gilt auch für Bereiche des Fußballtrainings, bei dem Abstand gehalten werden kann. Hallensport ist im Rahmen der Kontaktbeschränkung möglich, wenn Abstand eingehalten und die Personenbegrenzung von einer Person auf 40 Quadratmeter nicht überschritten wird. Außerdem ist für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand möglich.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Regelungen für „Private Zusammenkünfte“ – zwei Haushalte mit maximal fünf Personen – weiterhin auch für den gemeinsamen Besuch im Biergarten gelten.

Informationen

