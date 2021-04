Auf den Namen „Au Coeur de Seltz“ (zu Deutsch: „Seltz im Herzen“) wurde ein Jungstorch getauft, für den die Gemeinde Leimersheim als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft die Patenschaft übernommen hat. Der Jungstorch hat eine französische Mutter und einen deutschen Vater und wurde nach der französischen Partnergemeinde benannt. Eine direkte Städtepartnerschaft zwischen Leimersheim und Seltz besteht nicht, aber seit dem Schmugglerfest im Jahr 2011 wurde eine enge Verbindung aufgebaut und seither intensiviert.

Das Elsass sei während der Corona-Krise schwer getroffen worden, so Ortsbürgermeister Matthias Schardt. Um zu zeigen, dass man Anteil daran nehme, sei man auf die Idee mit der Namenspatenschaft gekommen. „Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass gerade jetzt Zusammenhalt wichtig ist“, betonte Thomas Mika vom Freundeskreis Adebar & Co, der die Storchennester in Leimersheim betreut und in Kooperation mit der Aktion Pfalzstorch die Beringung der Jungtiere vornimmt. In diesem Leimersheimer Storchengelege gab es noch drei weitere Jungtiere, diese kamen aber Anfang Mai ums Leben. Weitere Jungstörche gab es in der Friedhofsstraße (1), in der unteren Hauptstraße (2) und im Nest neben der Fähre (2). Das Gelege im neuen Nest bei der Sparkasse hat nicht überlebt.

Bei der Übergabe des Jungstorchs in Seltz freute sich Bürgermeister Jean-Luc Ball, dass dies der erste offizielle Empfang seit Ausbruch der Corona-Krise sei. Das Geschenk sei „ein wunderbares Symbol der deutsch-französischen Freundschaft.“ Diese deutsch-französische Grenze brauche kein Mensch, so Schardt, „das zeigt uns auch die Geburt des Storches, die beweist, dass die Natur keine Grenzen kennt.“