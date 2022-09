Bei einem positiven Fall in einer Schulklasse geht auch nach den Sommerferien nur noch das positive Kind in Quarantäne. Darauf weisen das Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sowie der Kreis Germersheim mit Blick auf die Vorgaben in Bund und Land hin. Das sind die derzeit aktuellen Spielregeln für den Herbst.

Das positiv getestete Kind geht in Quarantäne. Doch für Mitschülerinnen und Mitschüler, Betreuungspersonen oder Lehrkräfte ergibt sich keine verpflichtende Konsequenz, heißt es in der Pressemitteilung. Gleiches gilt für Fälle in Kindertagesstätten. Auch Kontaktpersonen müssen, sofern sie symptomfrei sind, nicht in Quarantäne. Dies gilt unabhängig von ihrem Impfstatus.

Infizierte hingegen müssen weiterhin zehn Tage in Quarantäne. Der Tag, an dem der positive Test - egal ob Schnelltest oder PCR-Test – abgenommen wurde, zählt als „Tag 0“. Die Quarantäne endet automatisch und ohne weitere Testung nach Ablauf der zehn Tage. Alternativ kann die Quarantäne auch bereits nach Ablauf von fünf Tagen beendet werden, wenn seit 48 Stunden keine Symptome bestehen.

Arbeiten trotz Infektion

Eine Arbeitsquarantäne ist möglich. Das heißt, positiv getestete, aber symptomfreie Personen dürfen an die Arbeitsstätte zurückkehren. Eine solche Arbeitsquarantäne kann nach Absprache zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern individuell vereinbart werden. Es gelten dabei strenge Vorgaben wie eine FFP2-Maskenpflicht und eine Kontaktreduktion auf ein Minimum.

Zum Nachweis der Quarantäne kann dem Arbeitgeber das Ergebnis des positiven, an einer offiziellen Teststelle durchgeführten Schnelltests oder des PCR-Test vorgelegt werden. Eine Bescheinigung durch das Gesundheitsamt erfolgt nicht.

Fällt es Selbsttest positiv aus, „besteht die Verpflichtung, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung durchzuführen“. Dieser ist kostenlos und beim Hausarzt oder an einer Teststation möglich. Unter diesem Link findet sich die Übersicht des Landes welche Teststellen aktuell PCR-Tests anbieten („Teststellen für Alle“ auswählen und Filteroption „PCR Tests“ angeben).

Nach einem positiven Schnelltest zum Beispiel an einer Teststation besteht nach aktueller Rechtslage weiterhin Anspruch auf eine kostenlose PCR-Testung. Allerdings löst schon dieser Schnelltest eine Quarantäne aus, ein PCR-Test ist nicht verpflichtend.

Allerdings ist es laut Pressemitteilung weiterhin so, dass nur diejenigen Personen einen rechtsgültigen Genesenennachweis erhalten können, die ein positives PCR-Testergebnis hatten.