Zwei Trickdiebe haben am Montagmittag in der Postfiliale in Lingenfeld 200 Euro erbeutet. Laut Polizei kamen die beiden Männer gegen 12.30 Uhr in das Geschäft. Sie täuschten Interesse vor, zwei Flaschen Essig zu kaufen. Einer der Täter gab an, nur einen 500-Euro-Schein zu besitzen und bat die Verkäuferin darum, ihm das Geld in kleinere Scheine zu wechseln. Die 64-Jährige legte Wechselgeld in Höhe von 200 Euro auf den Tresen. Daraufhin lenkte einer der Täter die Frau ab, der zweite Täter nahm just in diesem Moment das Wechselgeld unbemerkt vom Tresen und steckte es ein. Im Anschluss verließen die Männer zügig die Filiale, ohne etwas zu kaufen. Die Gesuchten werden auf zirka 35 bis 40 Jahre geschätzt. Der Hauptredner war zirka 170 Zentimeter groß, hatte dunkle Haare und trug eine Sonnenbrille. Der zweite Tatverdächtige war von schmaler Statur und hatte schwarze kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.