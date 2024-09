Die bitteren Tränen der Reue bei der Angeklagten beeindruckten das Gericht erkennbar: Die Frau wurde wegen Diebstahls als Ersttäterin zu einer milden Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Unter Tränen akzeptierte sie das Urteil.

Zu Beginn des Jahres war die Frau aus dem Kreis Germersheim zusammen mit ihrer Tochter im Teenager-Alter in einem Modehaus in Landau erwischt worden, als sie eine beträchtliche Anzahl von Kleidungsstücken und Kosmetikartikeln an der Kasse vorbei nach draußen schmuggeln wollten. Sie hatten verschiedene Kleidungsstücke übereinander gezogen und eine Reihe von Kosmetikartikeln, einschließlich eines dazu passenden Kosmetikbeutels, in ihrer Tasche versteckt. Von allen Dingen hatten sie mittels einer Nagelschere die Etiketten abgeschnitten, weshalb in der Anklageschrift der ansonsten einfache Diebstahl zu einem schwerer zu bewertenden „Diebstahl unter Zuhilfenahme eines gefährlichen Werkzeugs“ geworden war.

Aber bei der Betrachtung des Sachverhaltes hatte die Kammer bereits die Nagelschere in ihrer Gefährlichkeit herabgesetzt und diesen Vorwurf fallen gelassen. Unter Tränen berichtete die Angeklagte dann dem Gericht, dass sie heute auch nicht mehr wisse, was an diesem Tag in sie gefahren sei. Sie räumte ein, in dieser Zeit unter großer nervlicher Anspannung gestanden zu haben. Vor allem zeigte sie sich dankbar, dass ein zunächst vorgesehenes Verfahren gegen ihre Tochter in der Zwischenzeit eingestellt worden war. Seither würde sie diese Tat bereuen und versicherte, dass so etwas gewiss nicht wieder passieren würde. Zu dieser Auffassung gelangte dann wohl auch die Staatsanwältin, die in ihrem Plädoyer darauf hinwies, dass die Angeklagte bisher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Allerdings sei die Schadenssumme mit 535 Euro aber auch beträchtlich gewesen. Sie beantragte, die Frau deswegen zu einer Geldstrafe von 900 Euro zu verurteilen. Die Summe schien dem Verteidiger dann doch zu hoch angesetzt. Der hatte in seinem Plädoyer erklärt, faktisch sei dem Geschäft ja gar kein finanzieller Schaden entstanden, da alle entwendeten Gegenstände wieder eingesammelt und problemlos weiter verkauft werden konnten. Er hielt eine Geldstrafe von 300 Euro damit auch für ausreichend und schuld- und tatangemessen.

Unter Tränen versicherte die Angeklagte in ihrem letzten Wort noch einmal, wie leid ihr diese Tat tue und dass sie sie zutiefst bereue. So etwas würde sicherlich nicht noch einmal passieren. Mit ihrem Urteil wählte die Vorsitzende Richterin den Mittelweg zwischen den beiden Anträgen und ermahnte die Angeklagte noch einmal, ihren guten Vorsätzen treu zu bleiben.