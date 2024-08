Dreist: Am Sonntagabend im Zeitraum zwischen 19 Uhr bis 22 Uhr betraten unbekannte Täter eine zur Ladung eines Tesla offenstehende Garage in der August-Keiler-Straße und entwendeten einen Laptop, Münzgeld in noch unbekannter Höhe sowie einen E-Scooter der Marke Axdia. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.