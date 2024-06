In den letzten Tagen kam es im Dienstbezirk der Polizei Germersheim vermehrt zu Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Menschen. Insbesondere werden diese durch bislang unbekannte Täter auf Karten im Geldbeutel angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, meldet die Polizei. Während des Gesprächs wird dann den Opfern das Bargeld aus dem Geldbeutel gezogen. Die Polizei bittet in solchen Fällen besondere Vorsicht walten zu lassen und gegebenenfalls den Notruf zu wählen.