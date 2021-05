Nach dem Anruf des Inhabers eines Recyclingbetriebes am Pfingstmontag gegen 0.10 Uhr, wonach sich zwei unbekannte Personen widerrechtlich auf seinem Firmengelände aufhalten, konnte das Polizeirevier Ettlingen mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Sie stehen unter Verdacht, sich zum Diebstahl von Kupferkabeln auf das Firmengrundstück begeben zu haben. Gleich mehrere Streifen umstellte das Firmenareal. Bei der Suche nach den verdächtigen Personen unterstützten drei Polizeidiensthundeführer mit ihren Vierbeinern. Schließlich stellten die Beamten gegen 0.30 Uhr widerstandslos zwei polizeibekannte Männer im Alter von 34 Jahren. Das mutmaßliche Diebesgut – Kupferkabel im Wert von etwa 500 Euro – stand zum Abtransport in einem Motorroller-Anhänger-Gespann bereit, informiert die Polizei. Das Gespann wurde an einem Feldweg neben der in der Goethestraße gelegenen Firma sichergestellt und ist im Besitz eines der Tatverdächtigen. Beide kamen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Ettlingen dauern an.