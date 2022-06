In der Mittwochnacht wurde in Schwegenheim ein hochwertiger Audi SQ7 aus einer Hauseinfahrt gestohlen. Die unbekannten Täter nutzen hierbei das „Keyless-Go System“ des Fahrzeuges aus. Dabei verlängern die Diebe mittels einer Verstärkung die Reichweite und Feldstärke des Signals, sodass die Elektronik des Fahrzeugs davon ausgeht, dass der Chip oder Fahrzeugschlüssel in unmittelbarer Nähe ist. Damit können die Täter wie der Besitzer des Autos agieren, teilt die Polizei mit. Sei das Fahrzeug einmal entriegelt und gestartet, erfolge keine weitere Überprüfung seitens der Elektronik. Um dies zu verhindern, empfiehlt die Polizei, die Fahrzeugschlüssel in einer Hülle aufzubewahren, die Funksignale abschirmt. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl in Schwegenheim dauern an.