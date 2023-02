Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zirka 150 Meter Dachrinne an einer Gaststätte Am See in Rülzheim entwendeten, wurde dort nun in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Zigarettenautomat gestohlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.