In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Cube-Store in der Mainzer Straße in Germersheim. Bislang unbekannte Täter drangen gegen 1.45 Uhr gewaltsam durch die Schaufensterscheibe in den Ausstellungsraum des Gebäudes ein und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der Diebesschaden laut Polizeimeldung auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Telefon 06341 2870, oder mit der Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 9580, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per Mail unter kilandau.k45.germersheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.