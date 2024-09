In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Rheinzabern in der Pfeifferstraße bei einem Personen mittels eines Gegenstandes eine Scheibe eingeschlagen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Täter konnte anschließend die Türen öffnen und entwendete aus dem Innenraum eine Handtasche mit Wertgegenständen. Bei einem weiteren Personenwagen, welcher unverschlossen war, durchwühlte vermutlich der gleiche Täter das Handschuhfach. Dort konnte er allerdings keine Wertgegenstände finden. Der Wagen stand im Rehgärtenweg. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder per Mail in Verbindung setzen.