Zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten Unbekannte am Sonntagabend das hintere Kennzeichen eines Personenwagens, der im Bereich der Bushaltestelle Firma Lehr in der Oberen Hauptstraße in Lustadt abgestellt war.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mal an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.