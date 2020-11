In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter alle vier Räder von einem Auto in der Straße „Zur Wörthspitze“. Dazu betraten sie laut Polizei ein Firmengelände und demontierten die Felgen mit Reifen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.