Einbrecher haben in der Nacht auf Montag im Bereich von Leimersheim und Hördt drei Mal zugeschlagen: In der Unteren Hauptstraße in Leimersheim wurden aus einer frei zugänglichen Wohnküche mehrere Gegenstände gestohlen. Nur wenige Meter entfernt versuchten bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Sachschaden: circa 500 Euro. Am Schützenhaus in Hördt scheiterten Einbrecher an der Eingangstür und flüchteten unverrichteter Dinge. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.