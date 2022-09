Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum umzäunten Gelände der Wasserwerke in Zeiskam verschafft und dort laut Polizei Kupferrinnen im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.