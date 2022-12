Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einem Grab auf dem Friedhof in Bellheim Grabschmuck im Wert von etwa 40 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.