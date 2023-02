Unbekannte Täter zapften zwischen Donnerstag und Samstag aus einem in der Hockenheimer Straße in Germersheim geparkten Lastwagen etwa 300 Liter Dieselkraftstoff ab. Bei den aktuellen Spritpreisen dürfte sich der Gesamtschaden auf zirka 500 Euro belaufen, heißt es im Polizeibericht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 in Verbindung zu setzen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.