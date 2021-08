Erneut haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch an einem in der Oststadt geparkten Pkw den Katalysator fachmännisch ausgebaut und entwendet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hantierten die Diebe kurz vor 0.30 Uhr auf einem Waldparkplatz am Adenauerring an einem abgestellten Pkw. Durch die lauten Flexgeräusche wurde der Zeuge mit seiner Begleitung auf die zwei Diebe aufmerksam. Als diese die Zeugen sahen, kam ein dritter Mann aus einem Gebüsch dazu. Aufgrund der Ansprache durch den Zeugen stellen die unbekannten Täter ihre Handlung ein und brüllen ihn, vermutlich in osteuropäischer Sprache, an. Der dritte Täter warf gezielt einen zirka drei Meter langen Stock nach ihm. Daraufhin flüchteten die Zeugen und verständigte die Polizei. Bei deren Eintreffen waren die Diebe bereits verschwunden. Die Flüchtigen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schlank, eher mager, weiße Hautfarbe, dunkel gekleidet, schwarzer Zip Pullover mit Kapuze, dunkle Hose.