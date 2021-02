Ein Schaden von rund 40.000 Euro entstand durch den Diebstahl eines Baggers nebst Anhängers. Am Montagmittag wurde der Polizei Germersheim der Diebstahl eines Anhängers gemeldet. Auf diesem Anhänger habe sich zudem ein hochwertiger Bagger befunden. Der Anhänger war am Straßenrand der Hauptstraße in Schwegenheim abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 11. und dem 13. Februar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274-9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.