Die katholische Kirche wurde Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen nach Polizeiangaben vermutlich im Zeitraum von Samstag, 7. Januar, auf Montag in die St. Martin Kirche in Ottersheim ein. In den Räumen der katholischen Kirche wurden mehrere Schränke durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.