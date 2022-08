Neben den aufgebrochenen Zigarettenautomaten beschäftigt die Polizei weitere Straftaten: Eine unbekannte Täterschaft öffnete nach Polizeiangaben gewaltsam mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Mauritiusstraße in Rülzheim. Entwendet wurden mehrere Gegenstände. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tat soll sich zwischen Samstag, 6. August, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 11.30 Uhr, ereignet haben. Hinweise an die Polizei unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.