Bislang unbekannte Einbrecher hatten es offenbar auf zwei Kirchengebäude abgesehen. Am Mittwoch, zwischen 3 und 06.40 Uhr, wurde in der Straße „Rechts der Alb“ in Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock in eine Kirche eingebrochen. Bereits zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 8 Uhr wurde in der Lange Straße in Karlsruhe-Rüppurr eine Kirchentür aufgehebelt. In den Kirchen wurden Schränke, Türen und ein Tresor aufgebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Nummer 0721 666-3411 zu melden.