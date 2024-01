Durch Aufschneiden des Zauns und Aufhebeln von Türen brachen in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter in acht Parzellen der Kleintierzuchtanlage in Lingenfeld ein. Hierbei entstand nach Polizeiangaben nicht nur Sachschaden, sondern es wurde auch Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.