Zwei Hotelgäste sind am späten Montagabend in ihrem Hotelzimmer in der Bürgerstraße von zwei Einbrechern überrascht worden. Wie die Täter in den Raum gelangten ist bislang unklar. Kurz vor 23 Uhr erwachte die 57-jährige Frau aufgrund von Geräuschen in ihrem Zimmer und erkannte die zwei Diebe die daraufhin schlagartig die Flucht über das Treppenhaus ergriffen, teilt die Polizei mit. Zuvor nahmen sie aber eine Umhängetasche sowie eine Handtasche an sich. Wie die Täter in das Zimmer gelangten, ist noch unklar. Aufgrund der Dunkelheit ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei männliche Personen handelte, die etwa 1,70 Meter groß waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine grüne Adidas-Umhängetasche sowie um eine braune Damenhandtasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721 666 3311.