Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, wurden im Maximiliansauer Weg in Germersheim fünf Kellerabteile aufgebrochen. Dabei wurden laut Polizei mehrere Gegenstände mit einem Gesamtwert von rund 320 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.