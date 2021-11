Nachdem in Leimersheim und Hördt in der Halloween-Nacht Diebe unterwegs waren, meldet die Polizei einen weiteren Einbruch in Kuhardt: Zwischen Sonntagmittag, 12.30 Uhr und Montagmorgen, 0.45 Uhr, wurde in ein Zweifamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen. Laut Polizei verschaffte sich der unbekannte Täter durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Erdgeschoßes gewaltsam Zugang in eine Wohnung und entwendete dort mehrere Gegenstände. Die Schadenshöhe belaufe sich auf wenige tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.