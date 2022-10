Unbekannte haben zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, zwei Baucontainer einer Baustelle in der Straße Am Klärwerk in Lustadt aufgebrochen und entwendete eine Rüttelplatte sowie zwei Schaufeln entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.