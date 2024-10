Eine Zeugin hat am Mittwochabend einen E-Scooter gemeldet, der im Bereich der Schulstraße in Lingenfeld auf dem Gehweg liege. Die Polizei überprüfte daraufhin die Seriennummer und konnte so die Haltern ermitteln. Die teilte laut Polizei mit, dass sie den E-Scooter gegen 13 Uhr an der Realschule abgestellt hätte. Als sie um 16 Uhr zurückkehrte, sei das Fahrzeug weg gewesen. Zu dem Dieb liegen der Polizei bislang keine Hinweise vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Inspektion Germersheim unter Telefon 07274 9580 in Verbindung zu setzen.