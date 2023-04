Eine 81-jährige Rentnerin aus Lustadt stellte am Montag fest, dass unbefugt 2500 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht wurden. Während der Anzeigenaufnahme kam heraus, dass ihre Geldbörse am vergangenen Freitag von einem unbekannten Täter entwendet worden ist. In der Geldbörse befand sich zudem ein Zettel mit der PIN ihres Bankkontos, wodurch der Täter leichtes Spiel hatte. Die Polizei ermittelt. Zum Umgang mit der EC-Karte und der PIN rät die Polizei Folgendes: Gewähren Sie Dritten keine Einblicke in Ihre Brieftasche, etwa beim Bezahlen an einer Kasse! Bewahren Sie niemals EC-Karte und persönliche PIN-Nummer zusammen auf! Behalten Sie die PIN-Nummer immer im Kopf!